Экспорт продукции АПК в Нижегородской области вырос на 13,3% в 2019 году

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Экспорт продукции предприятий агропромышленного комплекса в Нижегородской области в январе — октябре 2019 года вырос на 13,3%, до $198,7 млн. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Экспорт продукции АПК в Нижегородской области вырос на 13,3% в 2019 году
  • Reuters

За границу стали чаще поставлять картофель, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, мукомольно-крупяную, макаронную и масложировую продукцию, другие пищевые товары.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, по отдельным видам сельскохозяйственной продукции регион вышел на уровень производства, позволяющий удовлетворять собственные потребности и присутствовать на международном рынке.

Ранее, как сообщало «Крыминформ», в Крыму заявили о перевыполнении плана по экспорту сельхозпродукции.

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