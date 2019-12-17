Экспорт продукции АПК в Нижегородской области вырос на 13,3% в 2019 году
- Reuters
За границу стали чаще поставлять картофель, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, мукомольно-крупяную, макаронную и масложировую продукцию, другие пищевые товары.
Как заявил губернатор Глеб Никитин, по отдельным видам сельскохозяйственной продукции регион вышел на уровень производства, позволяющий удовлетворять собственные потребности и присутствовать на международном рынке.
Ранее, как сообщало «Крыминформ», в Крыму заявили о перевыполнении плана по экспорту сельхозпродукции.