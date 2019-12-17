Экспорт продукции АПК в Нижегородской области вырос на 13,3% в 2019 году

Экспорт продукции предприятий агропромышленного комплекса в Нижегородской области в январе — октябре 2019 года вырос на 13,3%, до $198,7 млн. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Reuters

За границу стали чаще поставлять картофель, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, мукомольно-крупяную, макаронную и масложировую продукцию, другие пищевые товары. Как заявил губернатор Глеб Никитин, по отдельным видам сельскохозяйственной продукции регион вышел на уровень производства, позволяющий удовлетворять собственные потребности и присутствовать на международном рынке. Ранее, как сообщало «Крыминформ», в Крыму заявили о перевыполнении плана по экспорту сельхозпродукции.