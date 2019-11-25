В Крыму заявили о перевыполнении плана по экспорту сельхозпродукции

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Крым перевыполнил план по экспорту сельскохозяйственной продукции, передаёт «Крыминформ».
В Крыму заявили о перевыполнении плана по экспорту сельхозпродукции
  • © Игорь Агеенко
  • РИА Новости

«Национальный региональный проект «Экспорт продукции АПК» в Республике Крым достиг 229% планового годового значения», — говорится в сообщении регионального Министерства сельского хозяйства в Facebook.

По словам главы ведомства Андрея Рюмшина, с начала 2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса собственного производства с учётом перевалки превысил $14 млн.

Основные виды экспортируемой продукции — мясо птицы, крепкие спиртные напитки и вино.

Ранее, как передавали «Юга.ру», в Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса.

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