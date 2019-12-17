Эксперт оценил данные о санкциях США против «Северного потока — 2»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что Германия готовится к введению санкций США из-за газопровода «Северный поток — 2».

«В принципе, введение американских санкций предполагалась как возможная опция уже очень давно, как минимум ещё в 2017 году был принят акт «О противодействии противникам США посредством санкций». И тогда уже американские власти могли вводить санкции, но они это до сих пор не делают, потому что такого рода санкции слишком сильно ссорят Европу и Америку в сфере бизнеса. Что тогда эти санкции были опасны для Америки в стратегическом смысле, что сейчас», — пояснил Митрахович.

По мнению эксперта, против предприятия Allseas, которое занимается прокладкой последних элементов газопровода, могут быть введены ограничительные меры, но, как отметил Митрахович, компания должна успеть завершить все необходимые работы до вступления их в силу.

«Там есть примерно два месяца до формирования санкционного списка и месяц до того времени, как эти санкции будут введены в силу исполнительной властью. Поэтому три месяца ещё у Allseas для достройки газопровода есть. Скорее, физически газопровод будет достроен», — отметил он.

Митрахович также подчеркнул, что возможное введение санкций против Allseas негативно отразится на США, поскольку компания участвует в проекте в Мексиканском заливе вместе с американцами.

Ранее газета Bild, ссылаясь на конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики ФРГ, сообщила о том, что Германия готовится к санкциям США против «Северного потока — 2», которые могут быть введены уже на текущей неделе.

Как указывается, в немецком ведомстве считают, что США не планируют прямых санкций в отношении Германии или Nord Stream 2 AG.

По информации издания, под санкции может попасть швейцарско-нидерландское предприятие Allseas, которое занимается прокладкой последних элементов газопровода.