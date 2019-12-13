В Совфеде отреагировали на заявление Витренко по транзиту газа
- РИА Новости
По словам Цекова, не только Витренко, но и многие другие, в том числе представители российской стороны, говорят о том, что надо решить вопрос по транзиту газа через территорию Украины.
«Масса вопросов возникает по поводу того, на какой срок заключить договор, по какой цене, какая вообще позиция у Украины по транзиту газа... С учётом вот этих множественных заявлений я бы, честно говоря, не особо ориентировался бы на заявления Витренко. Мне кажется, что надо ориентироваться уже на конечный результат, когда будет конкретная договорённость», — подчеркнул сенатор.
Он также отметил, что диалог между сторонами идёт постоянно.
Ранее Витренко заявил РИА Новости, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.
Он добавил, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику.