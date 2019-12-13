В Госдуме оценили заявление «Нафтогаза» по транзиту газа

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.

«Я считаю, что после того, как украинская сторона убрала политизацию данного вопроса и перешла к конкретике, то есть к обсуждению рыночных отношений, всё сразу сдвинулось со своих мест. «Газпром» давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта», — добавил Ананских.

Депутат выразил надежду, что стороны смогут прийти к консенсусу в ближайшее время.

«Газпром» всё время об этом говорил и готов двигаться в этом направлении. Главное, чтобы это было взаимовыгодно», — заключил парламентарий.

Ранее Витренко заявил РИА Новости, что российская и украинская стороны предварительно договорились о транзите газа.

Он добавил, что в настоящий момент Россия и Украина обсуждают конкретику.