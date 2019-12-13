В Подмосковье обсудили меры господдержки малого бизнеса

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В Московской области обсудили государственные меры поддержки развития малого и среднего бизнеса, передаёт телеканал «360».
В Подмосковье обсудили меры господдержки малого бизнеса
  • Pixabay

«Что нужно сделать такого, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, чтобы его количество увеличивалось в рядах? Первое, что нужно делать, — не кошмарить его», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

В рамках круглого стола сформулировали рекомендации к поправкам в законодательство. Список будет направлен в Госдуму.

Кроме того, глава региона рассказал о важности цифровизации экономики.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве подведены итоги серии форумов для предпринимателей «Мой бизнес».

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