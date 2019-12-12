Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке

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США и Китай достигли договорённости об условиях заключения первой фазы торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке
  • Reuters
  • © Jason Lee

Отмечается, что теперь договорённости должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что американские переговорщики намерены в течение дня встретиться с главой Белого дома.   

Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.

В ноябре Трамп сказал, что торговая сделка между Соединёнными Штатами и КНР не может быть заключена на равных условиях.

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