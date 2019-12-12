Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке
- Reuters
- © Jason Lee
Отмечается, что теперь договорённости должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что американские переговорщики намерены в течение дня встретиться с главой Белого дома.
Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.
В ноябре Трамп сказал, что торговая сделка между Соединёнными Штатами и КНР не может быть заключена на равных условиях.