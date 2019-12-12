Bloomberg: США и Китай достигли договорённости по торговой сделке

США и Китай достигли договорённости об условиях заключения первой фазы торговой сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что теперь договорённости должны быть одобрены президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что американские переговорщики намерены в течение дня встретиться с главой Белого дома.

Ранее Трамп написал в Twitter, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.

В ноябре Трамп сказал, что торговая сделка между Соединёнными Штатами и КНР не может быть заключена на равных условиях.