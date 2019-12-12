Товарооборот Нижегородской области с Японией превысил $60 млн по итогам девяти месяцев

Товарооборот Нижегородской области с Японией превысил $60 млн по итогам января — сентября 2019 года, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Показатель увеличился за счёт роста объёмов экспорта на 34,3%.

Директор областного Департамента внешних связей Ольга Гусева приняла участие в заседании депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Японии. Она рассказала, что в основном увеличились поставки электрических машин, химической продукции, звуковоспроизводящей и звукозаписывающей аппаратуры.

Гусева также напомнила, что в июле 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о проведении Года межрегиональных и побратимских обменов. Нижегородская область направила предложения в перечень двусторонних мероприятий.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области экспорт продукции АПК превысил $50 млн за полгода.