Товарооборот Нижегородской области с Японией превысил $60 млн по итогам девяти месяцев

Короткая ссылка
Товарооборот Нижегородской области с Японией превысил $60 млн по итогам января — сентября 2019 года, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Товарооборот Нижегородской области с Японией превысил $60 млн по итогам девяти месяцев
  • РИА Новости

Показатель увеличился за счёт роста объёмов экспорта на 34,3%.

Директор областного Департамента внешних связей Ольга Гусева приняла участие в заседании депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Японии. Она рассказала, что в основном увеличились поставки электрических машин, химической продукции, звуковоспроизводящей и звукозаписывающей аппаратуры.

Гусева также напомнила, что в июле 2019 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о проведении Года межрегиональных и побратимских обменов. Нижегородская область направила предложения в перечень двусторонних мероприятий.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области экспорт продукции АПК превысил $50 млн за полгода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить