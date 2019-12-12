В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT призыв президента Германо-российской промышленной палаты, главы австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле к Европе принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

«Безусловно, большая часть Европы заинтересована в этом проекте, в окончании строительства. «Северный поток — 2» гарантированно обеспечивает европейцев газом с учётом того, что они отказываются от угля и атомной энергетики. Европа уже давно пришла к выводу, что позиция Соединённых Штатов связана прежде всего с желанием продавать свой газ. Этим и объясняются санкции и ограничительные меры, вводимые на протяжении всего строительства», — сказал Цеков.

Сенатор также обратил внимание, что призывы и заявления, которые делают европейские политики и общественные деятели, выступающие за строительство «Северного потока — 2», свидетельствуют о том, что «накапливается критическая масса тех, кто готов к жёсткому ответу Соединённым Штатам».

Ранее Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

Зеле отметил, что газопровод повышает энергобезопасность Европы, а также гарантирует потребителям выгодные цены по сравнению с более дорогим американским сжиженным газом.