В ТПП прокомментировали законопроект, разработанный в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»

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Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН прокомментировал законопроект, разработанный в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» — реформы контрольно-надзорной деятельности.
В ТПП прокомментировали законопроект, разработанный в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»
  • РИА Новости

Как напомнил Катырин, ТПП принимала участие в разработке концепции документа.

По его словам, принятие закона позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес.

«Например, устанавливается правило, что каждый нормативный акт, содержащий обязательные требования, должен проходить процедуру открытого обсуждения, а также подлежит пересмотру не позднее шести лет со дня его вступления в силу», — сказал он.

Катырин также отметил, что есть ряд предложений по законопроекту, реализация которых поможет дополнительно обеспечить интересы бизнеса.

Глава ТПП выразил уверенность, что ко второму чтению инициативу доработают.

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».

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