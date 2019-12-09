В ТПП прокомментировали законопроект, разработанный в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины»

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН прокомментировал законопроект, разработанный в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» — реформы контрольно-надзорной деятельности.

Как напомнил Катырин, ТПП принимала участие в разработке концепции документа.

По его словам, принятие закона позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес.

«Например, устанавливается правило, что каждый нормативный акт, содержащий обязательные требования, должен проходить процедуру открытого обсуждения, а также подлежит пересмотру не позднее шести лет со дня его вступления в силу», — сказал он.

Катырин также отметил, что есть ряд предложений по законопроекту, реализация которых поможет дополнительно обеспечить интересы бизнеса.

Глава ТПП выразил уверенность, что ко второму чтению инициативу доработают.

В июне премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по реализации механизма «регуляторной гильотины».