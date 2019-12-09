В Госдуме оценили договор Польши и Украины по добыче газа

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Польши и Украины по совместному поиску и добыче газа на украинской территории.
В Госдуме оценили договор Польши и Украины по добыче газа
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Такая же история была с американской компанией, которая вложила немалые средства в поиски месторождений газа на Украине. Поиски дали отрицательный результат. Найденные месторождения давали бы минимальный доход. Сегодняшнее заявление Польши совместно с Украиной — ответ для украинских граждан, которые могут замёрзнуть этой зимой. Власти хотят показать, что занимаются поисками источников альтернативного газа. Но это уход в сторону от той проблемы, которая стоит перед Украиной по заключению нового газового договора», — сказал Водолацкий.

Ранее в Варшаве прошла церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» о совместном поиске и добыче газа на украинской территории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить