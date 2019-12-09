В Госдуме оценили договор Польши и Украины по добыче газа

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT решение Польши и Украины по совместному поиску и добыче газа на украинской территории.

«Такая же история была с американской компанией, которая вложила немалые средства в поиски месторождений газа на Украине. Поиски дали отрицательный результат. Найденные месторождения давали бы минимальный доход. Сегодняшнее заявление Польши совместно с Украиной — ответ для украинских граждан, которые могут замёрзнуть этой зимой. Власти хотят показать, что занимаются поисками источников альтернативного газа. Но это уход в сторону от той проблемы, которая стоит перед Украиной по заключению нового газового договора», — сказал Водолацкий.

Ранее в Варшаве прошла церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» о совместном поиске и добыче газа на украинской территории.