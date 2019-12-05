В Татарстане рассказали о микрозаймах для малого и среднего бизнеса

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В январе — ноябре 2019 года Фонд поддержки предпринимательства выдал малому и среднему бизнесу Татарстана 353 микрозайма на 827,3 млн рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное Минэкономики.
В Татарстане рассказали о микрозаймах для малого и среднего бизнеса
  • Pixabay

За аналогичный период 2018 года было предоставлено 143 микрозайма на 246,3 млн рублей.

«Повышению доступности данной меры господдержки способствовало снижение процентной ставки и расширение перечня видов деятельности, подлежащих микрофинансированию», — заявил глава ведомства Фарид Абдулганиев.

По его словам, данная мера поддержки стала доступна, помимо представителей бизнеса из сферы услуг, производства и сельского хозяйства, также компаниям из розничной и оптовой торговли.

Ранее НСН сообщала, что Москва представит портал поставщиков в рамках Российской недели интернета.

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