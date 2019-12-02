Москва представит портал поставщиков в рамках Российской недели интернета

Москва планирует представить портал поставщиков в рамках Российской недели интернета (Russian Internet Week), сообщает НСН.

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если говорить о портале поставщиков, то этот инструмент для работы малого бизнеса на рынке малых закупок можно смело отнести к достижениям. По прогнозам, размер закупок малого объёма на портале составит в этом году 45 млрд рублей с учётом подключённых регионов», — отметил он.

Программа RIW будет состоять из блок-конференций. Как рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, блок «Малый и средний бизнес» откроется круглым столом «Портал поставщиков: точка входа на рынок малых закупок».

«Нам важно понимать, насколько удобен инструмент и как его необходимо совершенствовать. Без обратной связи это сделать невозможно. В рамках круглого стола надеемся получить предложения и идеи от предпринимателей и в первую очередь от амбассадоров портала», — подчеркнул он.

Круглый стол состоится 12 декабря.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что названы основные темы Недели российского интернета.