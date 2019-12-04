Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России

Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6 до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.

Согласно докладу банка, среди них остаются ослабление мировой экономики и повышенная торговая напряжённость.

Также на экономические показатели могут влиять дополнительные санкции, негативно сказывающиеся на внутренних и иностранных частных инвестициях.

Наряду с этим во Всемирном банке указали, что новые торговые соглашения в рамках ЕАЭС, в том числе с Сербией, Сингапуром и Ираном, положительно влияют на развитие экспортных возможностей России.

В октябре финансовый эксперт Александр Дудчак в беседе с Inforeactor прокомментировал прогноз Всемирного банка по замедлению роста экономики России.