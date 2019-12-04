Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России
- Reuters
Согласно докладу банка, среди них остаются ослабление мировой экономики и повышенная торговая напряжённость.
Также на экономические показатели могут влиять дополнительные санкции, негативно сказывающиеся на внутренних и иностранных частных инвестициях.
Наряду с этим во Всемирном банке указали, что новые торговые соглашения в рамках ЕАЭС, в том числе с Сербией, Сингапуром и Ираном, положительно влияют на развитие экспортных возможностей России.
В октябре финансовый эксперт Александр Дудчак в беседе с Inforeactor прокомментировал прогноз Всемирного банка по замедлению роста экономики России.