Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России

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Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики: по данным специалистов организации, прирост ВВП в 2020 и 2021 годах составит от 1,6 до 1,8%. При этом специалисты отметили ряд ключевых рисков снижения темпов роста экономики.
Всемирный банк назвал ключевые риски для экономического роста России
  • Reuters

Согласно докладу банка, среди них остаются ослабление мировой экономики и повышенная торговая напряжённость.

Также на экономические показатели могут влиять дополнительные санкции, негативно сказывающиеся на внутренних и иностранных частных инвестициях.

Наряду с этим во Всемирном банке указали, что новые торговые соглашения в рамках ЕАЭС, в том числе с Сербией, Сингапуром и Ираном, положительно влияют на развитие экспортных возможностей России.

В октябре финансовый эксперт Александр Дудчак в беседе с Inforeactor прокомментировал прогноз Всемирного банка по замедлению роста экономики России.

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