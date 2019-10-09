Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по росту экономики России

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Финансовый эксперт Александр Дудчак в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики России до 1% с 1,2% в 2019 году.
Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по росту экономики России
  • Reuters

«В таких значениях нет ничего особенного, потому что падение ВВП наблюдается не только в России, но и в других странах: США, Китай, Евросоюз. Нужно всегда помнить, что процент роста ВВП не всегда отражает реальное положение дел», — заявил он.

По его словам, для составления прогноза есть разные критерии, и не всегда понятно, какие именно были использованы.

Как пояснил Дудчак, нужно иметь более обширную информацию.

Ранее экономический аналитик Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2020 году до 2,5% на фоне ослабления торговых и инвестиционных показателей.

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