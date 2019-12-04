В России проработают проект газопровода через Монголию в Китай

Министерству энергетики России и «Газпрому» поручили проработать проект газопровода через Монголию в Китай. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Алексей Гордеев.

«Прозвучало, что рабочая группа сейчас будет создана, которая будет готовить ТЭО — технико-экономическое обоснование», — сказал он в кулуарах бизнес-форума «Россия — Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС». Слова вице-премьера приводит ТАСС.

По словам политика, «остаётся одним из главных вопросов, чтобы этот проект был экономически окупаемым».

Но российская сторона на уровне президента России намерена этот проект серьёзно рассмотреть, и соответствующие поручения даны Минэнерго и «Газпрому», — уточнил он.

2 декабря российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Как заявили в Пекине, газопровод станет важным стратегическим проектом России и Китая и новым стимулом для развития сотрудничества двух стран.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН отметил, что газопровод является знаковым и важным проектом.