Удмуртия получит 1 млрд рублей на развитие сельских территорий в 2020 году

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Удмуртия получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий в 2020 году, сообщает Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Удмуртия получит 1 млрд рублей на развитие сельских территорий в 2020 году
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Средства будут направлены на жилищное строительство, инженерную и транспортную инфраструктуру, комплексное устройство площадок под компактную жилищную застройку. Кроме того, деньги направят на содействие занятости сельского населения.

Сельхозпроизводители смогут получить компенсацию до 30% затрат на целевую подготовку молодых специалистов. Поддержку окажут и студентам, которые проходят производственную практику.

Как рассказал глава региона Александр Бречалов, около 554,4 млн рублей из местного бюджета в качестве софинансирования выделят на целевую программу «Современный облик сельских территорий».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что севастопольские сельскохозяйственные предприятия заложили 430 га виноградников с начала 2019 года.

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