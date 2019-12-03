Удмуртия получит 1 млрд рублей на развитие сельских территорий в 2020 году
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- РИА Новости
Средства будут направлены на жилищное строительство, инженерную и транспортную инфраструктуру, комплексное устройство площадок под компактную жилищную застройку. Кроме того, деньги направят на содействие занятости сельского населения.
Сельхозпроизводители смогут получить компенсацию до 30% затрат на целевую подготовку молодых специалистов. Поддержку окажут и студентам, которые проходят производственную практику.
Как рассказал глава региона Александр Бречалов, около 554,4 млн рублей из местного бюджета в качестве софинансирования выделят на целевую программу «Современный облик сельских территорий».
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что севастопольские сельскохозяйственные предприятия заложили 430 га виноградников с начала 2019 года.