В Севастополе заложили 430 га виноградников с начала года

Севастопольские сельскохозяйственные предприятия заложили 430 га виноградников с начала 2019 года.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского Департамента сельского хозяйства.

«На сегодняшний день уже заложено более 430 га. Агрофирма «Золотая Балка» этой осенью планирует заложить порядка 118 га виноградников», — заявил директор ведомства Дмитрий Чумаков.

Господдержка на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями, в том числе семечковыми, косточковыми и орехоплодными, а также за виноградниками в 2019 году составит 321 млн рублей.

Ранее в Севастополе заявили о рекордном урожае винограда за последние пять лет.

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