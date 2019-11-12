В Севастополе заявили о рекордном урожае винограда за последние пять лет

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Севастопольские сельскохозяйственные предприятия собрали более 21,7 тыс. тонн винограда в 2019 году, что на 13,6% превышает результат 2018-го. Это рекордный показатель за последние пять лет, передаёт РИА Новости Крым.
В Севастополе заявили о рекордном урожае винограда за последние пять лет
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Средняя урожайность винограда в агрохозяйствах Севастополя также заметно выросла и составила 52,62 центнера с гектара, что выше показателя 2018 года на 17,9%», — заявили в пресс-службе городского правительства.

Аграриям компенсируют до 80% средств, потраченных на закладку и уход за виноградниками и фруктовыми садами, а также до 50% расходов на покупку сельхозтехники и навесного оборудования.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали об итогах уборочной кампании.

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