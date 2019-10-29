В Подмосковье рассказали об итогах уборочной кампании

В Московской области рассказали об итогах уборочной кампании, сообщает телеканал «360».

«Мы подводим итог уборочной кампании. Сегодня этот вопрос мы дополнили перспективами развития агропромышленного комплекса. Вы помните, что мы начинали несколько лет назад с большого количества земель, которые простаивали, не работали. Сейчас абсолютное большинство земель работают», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании областного правительства.

Как отметил глава региона, теперь стоит задача получить от этих земель максимальную эффективность, отдачу.

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, более 350 тыс. га земли введено в эксплуатацию за последние пять лет.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане рассказали о поддержке фермеров.