В Подмосковье рассказали об итогах уборочной кампании

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В Московской области рассказали об итогах уборочной кампании, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали об итогах уборочной кампании
  • РИА Новости

«Мы подводим итог уборочной кампании. Сегодня этот вопрос мы дополнили перспективами развития агропромышленного комплекса. Вы помните, что мы начинали несколько лет назад с большого количества земель, которые простаивали, не работали. Сейчас абсолютное большинство земель работают», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании областного правительства.

Как отметил глава региона, теперь стоит задача получить от этих земель максимальную эффективность, отдачу.

По данным министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, более 350 тыс. га земли введено в эксплуатацию за последние пять лет.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане рассказали о поддержке фермеров.

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