В Подмосковье рассказали об итогах уборочной кампании
- РИА Новости
«Мы подводим итог уборочной кампании. Сегодня этот вопрос мы дополнили перспективами развития агропромышленного комплекса. Вы помните, что мы начинали несколько лет назад с большого количества земель, которые простаивали, не работали. Сейчас абсолютное большинство земель работают», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании областного правительства.
Как отметил глава региона, теперь стоит задача получить от этих земель максимальную эффективность, отдачу.
По данным министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, более 350 тыс. га земли введено в эксплуатацию за последние пять лет.
Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане рассказали о поддержке фермеров.