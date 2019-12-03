Эксперт прокомментировал сообщения о конце золотого века сланцевой нефти в США

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о конце золотого века сланцевой нефти в США.

«В США очень неоднородная структура добычи сланцевой нефти, многие проекты по добыче очень затратные. К тому же добыча осуществлялась посредством предоставления кредитов добывающим компаниям. Постоянная чехарда с ценами приводила к тому, что многие эти кредиты не отдавали», — заявил Юшков.

Поэтому, пояснил он, кредиторы имеют большие риски и уже не столь охотно выдают деньги сланцевым компаниям. Как отметил эксперт, это приводит к тому, что себестоимость сланцевой нефти возрастает, а при $60 за баррель многие предприятия перестают быть рентабельными.

«Объём добычи будет зависеть от цены. Американцы выбрали лучшие участки, где самая низкая себестоимость добычи. Сейчас сланцевым компаниям приходится включать более сложные участки для добычи нефти. Это ограничивает объёмы производства, и темпы добычи падают», — сказал Юшков.

Он не исключил, что сланцевые месторождения будут играть не очень большую роль в перспективе 2030-х годов.

Ранее СМИ сообщали, что в ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец.

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