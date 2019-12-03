Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.

Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.

Как отмечает издание, такое мнение высказывают и нефтяные трейдеры, и руководители компаний. По прогнозам, в 2020 году добыча нефти в США будет меньше, чем в этом году.

В октябре Министерство энергетики России заявило, что оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную.

При этом в ведомстве отметили важную роль Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок нефти.