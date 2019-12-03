Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
- globallookpress.com
Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.
Как отмечает издание, такое мнение высказывают и нефтяные трейдеры, и руководители компаний. По прогнозам, в 2020 году добыча нефти в США будет меньше, чем в этом году.
В октябре Министерство энергетики России заявило, что оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную.
При этом в ведомстве отметили важную роль Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок нефти.