Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

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В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
  • globallookpress.com

Ожидается, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году быстро замедлится.

Как отмечает издание, такое мнение высказывают и нефтяные трейдеры, и руководители компаний. По прогнозам, в 2020 году добыча нефти в США будет меньше, чем в этом году.

В октябре Министерство энергетики России заявило, что оценивает ситуацию на мировом рынке нефти как стабильную.

При этом в ведомстве отметили важную роль Саудовской Аравии и стран ОПЕК+ в минимизации эффекта от дестабилизирующих действий на рынок нефти.

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