В Совфеде заявили о важности «Северного потока — 2»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил о важности газопровода «Северный поток — 2» для европейских стран.
В Совфеде заявили о важности «Северного потока — 2»
  • Reuters

«С самого начала было понятно, что проект выгоден для всех европейских стран, в том числе и для Дании. Но задержка в выдаче разрешения привела к потерям по времени. Тем не менее не вызывает сомнения, что «Северный поток — 2» — важный проект, экологически безопасный и отвечает всем мировым требованиям», — заявил он.

Джабаров считает, что больше мнение датчан по данному вопросу меняться не будет.

Ранее посол Дании в России Карстен Сендергорд рассказал о позиции Копенгагена по поводу газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, Дании необходимо было убедиться в том, что проект полностью соответствует международным обязательствам и экологическим стандартам.

30 октября Nord Stream 2 получил разрешение на прокладку «Северного потока — 2» по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

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