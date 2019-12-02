В Удмуртии планируют увеличить экспорт сельхозпродукции в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
В 2019-м показатель составил $2,5 млн при намеченных $2,7 млн. Как считают в региональном Минсельхозе, заявленной цели удастся достичь к концу года.
В ведомстве продумывают механизмы поддержки на 2020 год предприятий, расширяющих географию продаж своей продукции и имеющих уже предварительные договорённости по экспорту, но при этом испытывающих сложности в создании необходимой инфраструктуры.
Ранее, как передавали «Юга.ру», в Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса.