В Удмуртии планируют увеличить экспорт сельхозпродукции в 2020 году

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В Удмуртии намерены увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до $5,1 млрд в 2020 году.
В Удмуртии планируют увеличить экспорт сельхозпродукции в 2020 году
  • © Илья Наймушин
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В 2019-м показатель составил $2,5 млн при намеченных $2,7 млн. Как считают в региональном Минсельхозе, заявленной цели удастся достичь к концу года.

В ведомстве продумывают механизмы поддержки на 2020 год предприятий, расширяющих географию продаж своей продукции и имеющих уже предварительные договорённости по экспорту, но при этом испытывающих сложности в создании необходимой инфраструктуры.

Ранее, как передавали «Юга.ру», в Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса.

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