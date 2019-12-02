В Удмуртии планируют увеличить экспорт сельхозпродукции в 2020 году

В Удмуртии намерены увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до $5,1 млрд в 2020 году.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В 2019-м показатель составил $2,5 млн при намеченных $2,7 млн. Как считают в региональном Минсельхозе, заявленной цели удастся достичь к концу года.

В ведомстве продумывают механизмы поддержки на 2020 год предприятий, расширяющих географию продаж своей продукции и имеющих уже предварительные договорённости по экспорту, но при этом испытывающих сложности в создании необходимой инфраструктуры.

Ранее, как передавали «Юга.ру», в Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса.