В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Это знаковая веха для российской газовой отрасли. Сначала был заключён долгосрочной контракт, потом построен огромный трубопровод — и сегодня начались поставки. Это говорит о качестве отношений. Китайская сторона получает дешёвый российский газ. Россия же получает новые возможности сбыта, на которые мы раньше не обращали внимания, больше работая с Европой», — сказал он.

По словам депутата, с запуском «Силы Сибири» Россия открывает огромный азиатский рынок, с которым связывают большие перспективы.

«Думаю, что это только начало», — заключил Ананских.

Ранее российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».