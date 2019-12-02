В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT начало поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
В Госдуме прокомментировали запуск газопровода «Сила Сибири»
  • © ПАО «Газпром»

«Это знаковая веха для российской газовой отрасли. Сначала был заключён долгосрочной контракт, потом построен огромный трубопровод — и сегодня начались поставки. Это говорит о качестве отношений. Китайская сторона получает дешёвый российский газ. Россия же получает новые возможности сбыта, на которые мы раньше не обращали внимания, больше работая с Европой», — сказал он.

По словам депутата, с запуском «Силы Сибири» Россия открывает огромный азиатский рынок, с которым связывают большие перспективы.

«Думаю, что это только начало», — заключил Ананских.

Ранее российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста приняли участие в церемонии начала поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

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