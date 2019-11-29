В посольстве Чехии в рамках Дня чешского здравоохранения запланированы переговоры с российскими компаниями

В Московской торгово-промышленной палате (МТПП) рассказали, что 2 декабря в посольстве Чешской Республики в рамках Дня чешского здравоохранения запланированы переговоры с участием российских компаний.

Как сообщает НСН, на переговорах ожидаются представители Гильдии по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности, Гильдии производителей медицинских товаров и услуг при МТПП, а также десять чешских компаний, занимающихся производством медицинского оборудования.

Кроме того, в мероприятии примут участие строительные компании, работающие в области здравоохранения.