В посольстве Чехии в рамках Дня чешского здравоохранения запланированы переговоры с российскими компаниями
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Как сообщает НСН, на переговорах ожидаются представители Гильдии по развитию предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности, Гильдии производителей медицинских товаров и услуг при МТПП, а также десять чешских компаний, занимающихся производством медицинского оборудования.
Кроме того, в мероприятии примут участие строительные компании, работающие в области здравоохранения.