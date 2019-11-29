В Совфеде прокомментировали действия «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

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Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал действия «Нафтогаза», подавшего ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом».
В Совфеде прокомментировали действия «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»
  • РИА Новости

«Если Киев продолжит эти выходки в Стокгольме, Латвии или ещё где-то, суды и иски против нас, которые мы будем, конечно же, оспаривать, тогда не будет газа», — заявил сенатор.

Как считает Морозов, Москве нужно ждать, пока Киев не пойдёт на нормальные переговоры и соглашения.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил названные главой «Газпрома» Алексеем Миллером препятствия для сохранения транзита газа через Украину.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН также выразил мнение, что «Нафтогаз» открыто пытается сорвать транзит российского газа в Европу.

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