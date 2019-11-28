В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление «Нафтогаза» о том, что запуск проекта «Северный поток — 2» приведёт к экономическому удушению Украины и создаст угрозу стабильности поставок газа в Европу.
В Госдуме ответили на заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Насчёт экономической составляющей Украины, мы не можем быть за это ответственными, наполнять бюджет и так далее. Безусловно, отсутствие транзита плохо скажется на Киеве, но надо искать пути и договариваться с «Газпромом», — считает депутат.

По словам Ананских, в том, что касается энергетической безопасности Европы, «она только усилится благодаря российскому проекту».

«Тут не может идти речи о каких-то угрозах для европейцев. Это не только улучшение энергетической составляющей, но и её удешевление. Подводный участок «Северного потока — 2» дешевле трат за транзит через территории государств. Нашим украинским коллегам не надо лукавить в этом вопросе», — сказал он.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что запуск проекта «Северный поток — 2» приведёт к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок газа в Европу.

Витренко отметил, что изменение направления поставок газа может привести к прекращению регулярного транзита.

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