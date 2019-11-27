В Госдуме отреагировали на решение суда Швеции по апелляции «Газпрома»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT решение шведского суда отклонить апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом».

«Это решение шведского суда очевидно носит асимметричный характер, что вызывает вопрос его ангажированности по отношению к «Газпрому» и России. Удовлетворение нашей апелляции могло бы снять много проблем по взаимодействию и сотрудничеству, в том числе и для руководства «Нафтогаза», — считает депутат.

Ранее шведский суд округа Свеа отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом».

Данное решение не может быть обжаловано.