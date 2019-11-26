В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»

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Российская платёжная система «Мир» совместно с компанией PayXpert 27 ноября представит пилотный проект, который позволит использовать в Великобритании одноимённые карты, сообщили в «Росконгрессе».
В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
  • РИА Новости

«Мы ждали появления эквайрера для карт «Мир» в Великобритании... Создание соответствующей инфраструктуры и помощь в подключении новых организаций в Великобритании является одной из наших самых важных задач», — цитирует пресс-служба торгового представителя России в Британии Бориса Абрамова.

Ожидается, что транзакции через систему «Мир» упростят платёжные операции для клиентов компаний, работающих на российском рынке.

В конце октября российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции.

В июне газета «Известия» сообщала, что до конца года все государства Евразийского экономического союза начнут принимать карты «Мир».

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