В Британии начнут принимать российские платёжные карты «Мир»
- РИА Новости
«Мы ждали появления эквайрера для карт «Мир» в Великобритании... Создание соответствующей инфраструктуры и помощь в подключении новых организаций в Великобритании является одной из наших самых важных задач», — цитирует пресс-служба торгового представителя России в Британии Бориса Абрамова.
Ожидается, что транзакции через систему «Мир» упростят платёжные операции для клиентов компаний, работающих на российском рынке.
В конце октября российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции.
В июне газета «Известия» сообщала, что до конца года все государства Евразийского экономического союза начнут принимать карты «Мир».