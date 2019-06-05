СМИ: До конца 2019 года страны ЕАЭС начнут принимать карту «Мир»

Во всех государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начнут принимать карту «Мир» до конца 2019 года.

Об этом газете «Известия» рассказал гендиректор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев.

Помимо стран ЕАЭС карту будут также принимать в Таджикистане и Узбекистане.

«Почти во всех этих странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платёжные карты — «Белкарт», ArCA, «Корти Милли», UZCARD, «Элкарт». Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнёрской системы», — сказал Комлев.

Также он указал, что у НСПК есть цель до конца 2021 года охватить государства, в которые больше всего выезжает российских туристов, а также те страны, в которых живут российские граждане.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС разрабатывают единую платёжную систему BRICS Pay.