СМИ: До конца 2019 года страны ЕАЭС начнут принимать карту «Мир»
Об этом газете «Известия» рассказал гендиректор Национальной системы платёжных карт (НСПК) Владимир Комлев.
Помимо стран ЕАЭС карту будут также принимать в Таджикистане и Узбекистане.
«Почти во всех этих странах, кроме Казахстана, есть свои национальные платёжные карты — «Белкарт», ArCA, «Корти Милли», UZCARD, «Элкарт». Мы реализовали отдельную платформу Mir International, позволяющую картам бесшовно проникать в инфраструктуру партнёрской системы», — сказал Комлев.
Также он указал, что у НСПК есть цель до конца 2021 года охватить государства, в которые больше всего выезжает российских туристов, а также те страны, в которых живут российские граждане.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС разрабатывают единую платёжную систему BRICS Pay.