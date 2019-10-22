Путин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудили использование российских карт платёжной системы «Мир» на территории Турции.
Путин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции
  • РИА Новости

Об этом российский президент сказал на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Говорили и о важном документе, предусматривающем не только более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле, но и расширение приёма российских карт «Мир» на территории Турции, и подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений банка «Россия», — заявил Путин.

В июне газета «Известия» писала, что до конца 2019 года все государства Евразийского экономического союза начнут принимать карты «Мир».

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