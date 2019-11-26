Эрдоган призвал народ и бизнес Турции отказаться от доллара

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал народ и деловые круги страны отказаться от доллара и вернуться «к нашей валюте».
Эрдоган призвал народ и бизнес Турции отказаться от доллара
  • РИА Новости

Об этом сообщает NTV.

«В нашей экономике полным ходом продолжается процесс восстановления. Все данные указывают на это. А нам всё говорят, что мы идём ко дну. Бросьте этот доллар, давайте вернёмся к нашей валюте. Турецкая лира больше не падает», — сказал он.

Ранее Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах.

В октябре президент России Владимир Путин и Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудили использование российских карт платёжной системы «Мир» на территории Турции.

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