Эрдоган призвал народ и бизнес Турции отказаться от доллара
- РИА Новости
Об этом сообщает NTV.
«В нашей экономике полным ходом продолжается процесс восстановления. Все данные указывают на это. А нам всё говорят, что мы идём ко дну. Бросьте этот доллар, давайте вернёмся к нашей валюте. Турецкая лира больше не падает», — сказал он.
Ранее Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах.
В октябре президент России Владимир Путин и Эрдоган в ходе переговоров в Сочи обсудили использование российских карт платёжной системы «Мир» на территории Турции.