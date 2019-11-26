Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли. Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли», — сказала она.

По её словам, из-за того, что отрицательные ставки по депозитам в России запрещены, банки, чтобы компенсировать убытки, увеличили сборы за обслуживание счетов в евро так, что сберегательные счета в этой валюте почти не открываются.

«Как Центральный банк, мы следим, чтобы российские банки не имели избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах», — добавила она.

Ранее опубликованные данные ЦБ показали, что спрос российских банков на наличные евро достиг максимальной отметки более чем за год.

Так, в сентябре банками были увеличены закупки европейской валюты на 52% — до $1,87 млрд.

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