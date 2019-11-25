В Госдуме оценили ответ «Нафтогаза» на предложение России по транзиту

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в разговоре с RT ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» о транзите газа.

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко ранее уточнил, что «стороны должны продолжать обсуждать продление транзита по европейским правилам в трёхстороннем формате с участием Еврокомиссии».

«Уже даже члены ЕК говорят о своём удивлении тем, что Украина не идёт на предложения «Газпрома», который максимально снизил цену на газ, предлагает различные другие преференции. Но Украина постоянно находит какие-то крючки для того, чтобы не заключать контракт», — сказал он.

По словам депутата, это связано с тем, что Киев хочет продолжать спекулировать на газовой проблеме.

«Украинская сторона шантажирует этим Европу, которая зависит от транзита через Украину, пока не запущен «Северный поток — 2». Я уверен в том, что Еврокомиссия должна заставить Киев подписать соглашение. Это связано с энергетической безопасностью ЕС в целом, которая зависит от транзита российского газа», — считает Водолацкий.

Ранее «Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на его предложение о продлении контракта на транзит газа из России.