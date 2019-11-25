В Минэнерго России назвали дату встречи по транзиту газа через Украину

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что очередная трёхсторонняя техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину запланирована на 29 ноября.

«Потенциально запланирована на пятницу (29 ноября. — RT). Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду (27 ноября. — RT) решим», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах V Национального горнопромышленного форума.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год.

19 ноября в Государственной думе рассказали RT о возможных последствиях отказа Киева от поставок газа.