В Минэнерго России назвали дату встречи по транзиту газа через Украину

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Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что очередная трёхсторонняя техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину запланирована на 29 ноября.
В Минэнерго России назвали дату встречи по транзиту газа через Украину
  • Reuters

«Потенциально запланирована на пятницу (29 ноября. — RT). Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная. Это мы в среду (27 ноября. — RT) решим», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах V Национального горнопромышленного форума.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год.

19 ноября в Государственной думе рассказали RT о возможных последствиях отказа Киева от поставок газа.

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