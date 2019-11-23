Новак рассказал о следующей встрече по транзиту газа через Украину

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что очередная техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину пройдёт на следующей неделе.
Новак рассказал о следующей встрече по транзиту газа через Украину
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе будут очередные технические консультации», — сказал он.

По его словам, все встречи проходят в рабочем порядке и на них обсуждаются необходимые технические вопросы.

«В первую очередь между «Газпромом», «Нафтогазом» и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний», — добавил он.

Ранее Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год.

19 ноября в Государственной думе рассказали RT о возможных последствиях отказа Киева от поставок газа.

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