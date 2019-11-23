Новак рассказал о следующей встрече по транзиту газа через Украину
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«На следующей неделе будут очередные технические консультации», — сказал он.
По его словам, все встречи проходят в рабочем порядке и на них обсуждаются необходимые технические вопросы.
«В первую очередь между «Газпромом», «Нафтогазом» и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний», — добавил он.
Ранее Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год.
19 ноября в Государственной думе рассказали RT о возможных последствиях отказа Киева от поставок газа.