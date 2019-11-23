Новак рассказал о следующей встрече по транзиту газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что очередная техническая встреча по вопросу транзита газа через Украину пройдёт на следующей неделе.

Об этом сообщает ТАСС.

«На следующей неделе будут очередные технические консультации», — сказал он.

По его словам, все встречи проходят в рабочем порядке и на них обсуждаются необходимые технические вопросы.

«В первую очередь между «Газпромом», «Нафтогазом» и оператором газотранспортной системы Украины. Вопрос прежде всего коммерческих компаний», — добавил он.

Ранее Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа в объёме 15 млрд кубометров в год.

19 ноября в Государственной думе рассказали RT о возможных последствиях отказа Киева от поставок газа.