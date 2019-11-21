В Киеве назвали ГТС Украины конкурентной «Северному потоку — 2»
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«Не следует забывать, учитывая те понесённые расходы и обязательства, они всё равно должны его до конца реализовать. С другой стороны, наша газотранспортная система, которая готова и уже традиционно долго осуществляла поставки газа на европейский рынок, может стать очень конкурентной, в том числе и новым инфраструктурным проектам России «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — сказал министр.
По его словам, с этой точки зрения «от этого выиграет европейский рынок», поскольку у него будет больше предложений.
«Если он в рамках этого взаимодействия загружает все эти потоки, то это большая конкуренция и меньше цена», — добавил он.
Ранее Оржель заявлял о готовности Украины к ситуации, если транзит российского газа будет прекращён.
Как отмечали весной в «Нафтогазе», «Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено.
По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года.