В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом в 50 рублей.

Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».

«В случае если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50 рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято», — сказал он.

Демиденко отметил, что в данном вопросе есть как аргументы в пользу выпуска такой монеты, так и против. В частности, по его словам, такую задумку поддерживают представители вендинговой индустрии, так как это помогло бы им со сдачей.

Вместе с этим представитель ЦБ добавил, что для выпуска новой монеты «необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет». Также он подчеркнул, что в настоящий момент данный шаг является спорным, так как в стране развиваются безналичные платежи.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Центробанк выпустил памятные монеты, посвящённые мультфильму «Дед Мороз и лето» и Ростехнадзору, общим тиражом более 500 тыс. экземпляров.

В августе Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».