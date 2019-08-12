ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

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Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
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«Банк России 12 августа 2019 года выпускает в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация», — говорится в сообщении на сайте регулятора. 

Отмечается, что выпущены монета номиналом три рубля, изготовленная из серебра, и монета номиналом 25 рублей, изготовленная из недрагоценных металлов. 

На оборотных сторонах монет изображена сцена из мультфильма, вверху по окружности имеется надпись «Бременские музыканты». 

Тираж серебряных монет — 3 тыс. Как пишут «Известия», тираж монет из недрагоценных металлов в обычном и специальном исполнениях — 450 тыс. и 50 тыс. соответственно. 

В июле в ЦБ сообщали, что 1 августа выпустят в обращение новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России.

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