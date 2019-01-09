ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

Банк России выпустил памятные монеты, посвящённые 75-летию снятия блокады Ленинграда, сообщает kp.ru.

«На оборотной стороне трёхрублёвой монеты изображена центральная часть монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы на фоне силуэта Исаакиевского собора и салюта в честь снятия блокады. Тираж — три тысячи штук», — заявили в пресс-службе ЦБ.

На оборотной стороне 25-рублёвой монеты представлен мемориал «Разорванное кольцо», который находится в начале Дороги жизни на берегу Ладожского озера.

Она выпущена тиражом в пять миллионов штук.

Ранее Nation News сообщал, что парад в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда пройдёт 27 января.