ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Дед Мороз и лето»

Центробанк выпустил памятные монеты, посвящённые мультфильму «Дед Мороз и лето» и Ростехнадзору, общим тиражом более 500 тыс. экземпляров, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Монеты, посвящённые советскому мультфильму «Дед Мороз и лето», выполнены в трёх вариантах: серебряная монета номиналом три рубля, а также монеты по 25 рублей из недрагоценных металлов — в обычном и цветном исполнении.

Всего выпущено 3 тыс. серебряных монет, 450 тыс. обычных и 50 тыс. монет с цветным изображением. Памятные монеты вышли в рамках серии «Российская (советская) мультипликация».

На серебряных монетах, посвящённых Ростехнадзору, будет изображена эмблема Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, монета выпускается в связи с 300-летием подписания Петром Первым указа об учреждении Берг-коллегии.

Все монеты изготовлены из сплава 925-й пробы, их тираж составит 3 тыс. экземпляров.

В июле ЦБ выпустил памятные монеты в честь Вооружённых сил России.