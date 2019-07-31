ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России
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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центробанка.
На оборотной стороне первой монеты расположена эмблема соединений и воинских частей ядерного обеспечения, второй монеты — изображения стратегического бомбардировщика, мобильного ракетного комплекса, атомной ракетной подводной лодки и стилизованных орбит электронов. На оборотной стороне третьей монеты — изображение нарукавного знака 12-го Главного управления Министерства обороны России.
Отмечается, что тираж каждой из монет составляет 5 тыс. экземпляров.
В январе Центробанк выпустил памятные монеты по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда.