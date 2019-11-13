Эксперт оценил принятие в ФРГ закона о поправках к Газовой директиве

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал RT принятие бундестагом законопроекта, который регулирует применение поправок к Газовой директиве Евросоюза для Германии, под которые подпадает проект газопровода «Северный поток — 2».

«Действительно, это очень важно для «Северного потока — 2». Поскольку для России и её партнёров в этом проекте важно не только построить инфраструктуру, но и обеспечить её полноценное использование. В частности, чтобы газопровод можно было заполнить, если не на 100% сразу же, то по крайней мере, чтобы он не стоял полупустым», — подчеркнул Митрахович.

По мнению эксперта, такое решение немецкого парламента было ожидаемым, поскольку значительная часть немецкого политического сообщества, и тем более бизнеса хотела, чтобы этот проект работал.

«Другой вопрос, что на подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение... ещё придётся согласовывать с Европейской комиссией», — отметил он.

По его словам, этот процесс может быть непростым. Митрахович отметил, что с учётом позиции Германии и её роли в ЕС затормозить выведение проекта из-под норм Третьего энергопакета в среднесрочной перспективе на уровне Европейского союза не получится.

Ранее бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС.

Законопроект предполагает возможность исключений из требований Третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС.