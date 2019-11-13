Эксперт оценил принятие в ФРГ закона о поправках к Газовой директиве
- РИА Новости
«Действительно, это очень важно для «Северного потока — 2». Поскольку для России и её партнёров в этом проекте важно не только построить инфраструктуру, но и обеспечить её полноценное использование. В частности, чтобы газопровод можно было заполнить, если не на 100% сразу же, то по крайней мере, чтобы он не стоял полупустым», — подчеркнул Митрахович.
По мнению эксперта, такое решение немецкого парламента было ожидаемым, поскольку значительная часть немецкого политического сообщества, и тем более бизнеса хотела, чтобы этот проект работал.
«Другой вопрос, что на подобном решении немецкого парламента не заканчивается вся история. В дальнейшем это немецкое решение... ещё придётся согласовывать с Европейской комиссией», — отметил он.
По его словам, этот процесс может быть непростым. Митрахович отметил, что с учётом позиции Германии и её роли в ЕС затормозить выведение проекта из-под норм Третьего энергопакета в среднесрочной перспективе на уровне Европейского союза не получится.
Ранее бундестаг принял законопроект о поправках к Газовой директиве ЕС.
Законопроект предполагает возможность исключений из требований Третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС.