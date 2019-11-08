Эксперт оценил призыв защитить «Северный поток — 2» от санкций США

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал RT призыв депутатов немецкой партии «Альтернатива для Германии» принять меры для защиты проекта «Северный поток — 2» от американских санкций.

«Германия крайне заинтересована в том, чтобы «Северный поток — 2» состоялся. Как известно, европейские регуляторы запретили европейским компаниям быть акционерами этого проекта, но две немецкие компании являются соинвесторами проекта и привлекают в него финансирование... Для Германии это проект особой значимости», — заявил эксперт.

С учётом «Северного потока — 1», как отметил Симонов, получается, что в Германию будет напрямую приходить 110 млрд кубометров российского газа.

По его словам, такой объём поставок может закрепить за Германией статус транзитёра российского газа.

Ранее было опубликовано обращение депутатов партии «Альтернатива для Германии» к Федеральному правительству страны, в котором призывают правительство ФРГ принять меры по защите от санкций США европейских фирм, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

Кроме того, депутаты просят правительство защититься от политического давления США.