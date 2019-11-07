МСП Банк и казахстанский Фонд развития предпринимательства договорились о сотрудничестве

МСП Банк и казахстанский Фонд развития предпринимательства «Даму» договорились о сотрудничестве, сообщает «Газета.Ru».

Соглашение подписали председатель правления банка Дмитрий Голованов и председатель правления фонда Гаухар Бурибаева.

Стороны намерены оказывать содействие в развитии микро-, малого и среднего бизнеса в России и Казахстане.

«Основными направлениями взаимодействия будут финансово-гарантийная поддержка субъектов МСП, реализация комплекса мер по поддержке экспортоориентированных субъектов ММСП», — говорится в сообщении банка.

Ещё одно направление — поощрение создания и развития совместных проектов и других форм сотрудничества, включая торгово-производственную и научно-техническую кооперацию, приграничную торговлю между субъектами МСП двух стран.

Церемония прошла в присутствии президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева на полях Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана.

Ранее сообщалось, что форум призван укрепить связи между бизнесом и властью двух стран, поспособствовать появлению новых деловых контактов.

«Утро.ру» сообщало о молдавско-российском экономическом форуме.