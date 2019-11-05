Эксперт прокомментировал призыв Киева к Таллину по поводу «Северного потока — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал призыв премьер-министра Украины Алексея Гончарука к главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу оказывать противодействие проекту «Северный поток — 2».

«Эстония вообще ни на что не влияет в плане противодействия «Северному потоку — 2», — сказал Юшков.

По его словам, никто в Евросоюзе не может объяснить, каким образом проект влияет на энергетическую безопасность Европы.

«Он её укрепляет, а не подрывает. «Северный поток — 2» — это не какие-то новые контракты на поставку газа, а те же самые объёмы, которые сейчас идут не через Украину», — пояснил эксперт.

Ранее Гончарук призвал Рейнсалу оказывать противодействие газопроводу «Северный поток — 2».

Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку газопровода на континентальном шельфе страны. Юшков в беседе с НСН оценил это решение.