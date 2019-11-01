Эксперт прокомментировал сообщения немецких СМИ о «возвращении» рубля

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения немецких СМИ о «возвращении» рубля.
Эксперт прокомментировал сообщения немецких СМИ о «возвращении» рубля
  • РИА Новости

«Рубль в настоящий момент действительно является устойчивой валютой. Он показывает чудеса стабильности, несмотря на все внешние шоки», — заявил эксперт.

По его словам, в значительной степени те колебания, которые наблюдались, были вызваны спекулятивным раскачиванием курса рубля по отношению к доллару.

Как считает Зубец, за последнее время стабильность рубля выросла за счёт устойчивого внешнеторгового положения России, устойчивого притока валюты из развивающихся и развитых стран.

Он также отметил стабильность нефти и устойчивость мирового рынка сырьевых товаров, которыми торгует Россия.

Ранее немецкое издание Focus сообщило об улучшении финансовой ситуации в России, а также о стабильности рубля независимо от политических новостей.

Экономист Денис Ракша в беседе с НСН прокомментировал утверждение аналитиков нидерландского Rabobank о том, что курс рубля в ближайшие недели может оказаться под давлением из-за так называемого креста смерти — термина, который используется для биржевых ситуаций, когда средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней.

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