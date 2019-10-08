Эксперт оценил перспективы курса рубля

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Экономист Денис Ракша в беседе с НСН прокомментировал утверждение аналитиков нидерландского Rabobank о том, что курс рубля в ближайшие недели может оказаться под давлением из-за так называемого креста смерти — термина, который используется для биржевых ситуаций, когда средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней.
Эксперт оценил перспективы курса рубля
  • Reuters

«Крест смерти» — это технический параметр, его довольно сложно описать людям, которые не играют в эти игры. К курсу рубля он имеет весьма опосредованное отношение», — заявил он.

По его словам, никакой железной зависимости между техническим параметром и курсом российской валюты нет.

Как отметил Ракша, на курс рубля оказывают влияние очень много параметров от макроэкономики до геополитики.

Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

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