Эксперт оценил перспективы курса рубля
- Reuters
«Крест смерти» — это технический параметр, его довольно сложно описать людям, которые не играют в эти игры. К курсу рубля он имеет весьма опосредованное отношение», — заявил он.
По его словам, никакой железной зависимости между техническим параметром и курсом российской валюты нет.
Как отметил Ракша, на курс рубля оказывают влияние очень много параметров от макроэкономики до геополитики.
Ранее заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.