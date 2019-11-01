Немецкие СМИ заявили о стабильности рубля

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Немецкое издание Focus сообщило об улучшении финансовой ситуации в России, а также стабильности рубля независимо от политических новостей. 
Немецкие СМИ заявили о стабильности рубля
  • Reuters

По словам автора статьи, рубль смог существенно укрепиться по отношению к доллару и евро после падения курса, вызванного санкциями со стороны западных стран и снижением цен на нефть.

Также в материале говорится, что российский рубль в текущем году стал одной из сильнейших валют развивающихся стран.

При этом всё больше инвесторов вкладывается в рубль на фоне снижения доходности в европейских странах и Соединённых Штатах, утверждает автор.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин призвал к дедолларизации торговли России и Евросоюза в энергетике.

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